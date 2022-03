Oaktree non esclude di prendere in mano le redini dell'Inter. L'amministratore delegato per l'Europa del fondo statunitense, Alejandro Cano ha dichiarato al Business of Football Summit organizzato dal Financial Times: "L'Inter è un club top che ha molti tifosi nel mondo, abbiamo colto questa occasione d'investimento. Diventare proprietari dei nerazzurri non è nei nostri piani, vogliamo lavorare come ottimi partner e offrire supporto, ma chi lo sa...".



L'anno scorso Oaktree Capital Management ha concesso un finanziamento da 275 milioni di euro alla famiglia Zhang per l'Inter.