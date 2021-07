Attraverso un post su Instagram, Martin Odegaard ha annunciato il suo addio all'Arsenal: "Grazie mille per questi 6 mesi. Il mio periodo nella famiglia dell'Arsenal avrà sempre un posto speciale dentro il cuore. Voglio ringraziare tutte le persone che sono dentro e attorno al club per il modo in cui mi hanno fatto sentire parte di una famiglia sin dal primo giorno. Un ringraziamento speciale ai tifosi, anche se siamo stati senza di voi per la maggior parte della stagione. Un grande grazie al mister e allo staff per quanto imparato nella mia permanenza. Grazie anche ai miei compagni per un così bel periodo dentro e fuori dal campo. Grazie, famiglia Gunners".