Okoye o Silvestri? La scelta di Cannavaro per la porta dell'Udinese

44 minuti fa

1

Nella seconda parte di stagione Marco Silvestri ha perso il posto da titolare tra i pali dell'Udinese, Cioffi aveva preferito il nigeriano classe '99 Maduka Okoye e l'ex portiere del Verona è finito in panchina da dicembre in poi. Ora, però, può essere arrivato il momento della svolta: il club bianconero infatti ha cambiato allenatore, via Cioffi e dentro Fabio Cannavaro, che torna ad allenatore dopo l'ultima esperienza al Benevento da settembre 2022 a febbraio 2023.



SILVESTRI DI NUOVO TITOLARE? - La società vuole provare a dare una sterzata a una stagione complicata, l'Udinese è a rischio retrocessione e per salvarsi è stato scelto un allenatore giovane, moderno, che gioca un calcio propositivo e innovativo. E in porta potrebbe cambiare di nuovo: Silvestri scalda i motori, è pronto a riprendersi il posto da titolare con l'obiettivo di riscavalcare Okoye nelle gerarchie. Aspettando il possibile ritorno tra i pali, il 'gol' in casa Silvestri l'ha fatto la moglie Sofia Jamal: la modella è da poco diventata testimonial di Garnier, diventando protagonista dell'ultimo spot.