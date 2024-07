Olimpiadi domenica 28 luglio: gli italiani da medaglia, gare e orari

Dopo le gioie del sabato e del primo giorno di gare (strepitoso l’argento dinella cronometro individuale su strada, ma eccellenti anche i bronzi dinella sciabola e dellamaschile nel nuoto), gli Azzurri cercano altre imprese in questaai Giochi Olimpici 2024. Qui un recap odierno con tutte le gare, gli orari, le finali e le sfide più importanti degli Azzurri. Scopriamo insieme chi può conquistare una medaglia. E in più ecco anche eventuali partite degli sport di squadra.09:00 Beach Volley: fase a gironi, donne (vs Liliana/Paula)

09:00 Pallavolo: fase a gironi, donne (- Rep. Dominicana)09:30 Tiro Sportivo: 10m pistola ad aria uomini, finale (10:00 Beach Volley; fase a gironi, uomini (vs van de Velde/Immers)12:00 Tennis: singolare donne, primo turno (, vs Diana Shnaider)12:00 Tennis: singolare donne, primo turno (vs Donna Vekic)14:10 Ciclismo Mountain bike: corsa donne (15:00 Pallanuoto: turno preliminare, uomini (- Stati Uniti)15:00 Tennis: singolare uomini, primo turno (vs Tommy Paul)

16:30 Tennis: singolare uomini, primo turno (, vs Gael Monfils)17:19 Judo: -66kg uomini, gare per medaglie (ev.17:45 Canoa slalom: K1 donne, finale (ev.17:49 Judo: -52kg donne, gare per medaglie (ev.20:30 Nuoto: 400m misti uomini, finale (ev.20:50 Scherma: Fioretto individuale donne, gare per medaglie (ev.21:20 Scherma: Spada individuale uomini, gare per medaglie (ev.21:54 Nuoto: 100m rana uomini, finale (