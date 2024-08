Olimpiadi Parigi 2024, l'Italvolley femminile è nella storia: primo oro olimpico di sempre

Redazione Calciomercato

. Con il punteggio di tre set a zero sugli(le americane erano campionesse olimpiche uscenti), le azzurre hanno conquistato ladi sempre in un'Olimpiade. Nell'ultimo giorno di questa spedizione parigina, l'Italia riesce, così, a eguagliare il medagliere di Tokyo 2020, con un totale di 40 medaglie conquistate.- La storia era già stata scritta con l'accesso alla prima semifinale di sempre in un'Olimpiade per le ragazze azzurre. Con la vittoria sugli Stati Uniti, per tre set a zero, adesso le ragazze dell'Italvolley sono entrate di dirittodella pallavolo. Un percorso netto, quello delle azzurre di Julio, che dopo aver battuto 3-0 la Serbia ai quarti di finale, si sono imposte con il medesimo punteggio anche contro la Turchia e, in finale, contro gli Stati Uniti.

- Non c'è stata assolutamente storia nella finale per la medaglia d'oro, con le azzurre che hanno dominato le americane - campionesse olimpiche uscenti - con un parziale di tre set a zero (25-18, 25-20, 25-17). Le nostre ragazze sono state superiori, soprattutto a muro e in difesa e hanno riscritto la storia dell'Italia alle Olimpiadi, perdendo solamente un set in tutto il percorso.