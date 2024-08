Olimpiadi Parigi 2024, staffetta 4x100 di atletica: quando e dove vedere la gara di Jacobs e compagni

Getty Images

Il programmaallein corso di svolgimento aentra nel vivo. Giorno dopo giorno, sera dopo sera, le stelle della pista si danno battaglia a Parigi, a Saint Denis. Qui si correrà anche ladove gli azzurri seppero cogliere unleggendario, ora ae compagni tocca difendere il primato. Non sarà facile vista la concorrenza dima la squadra azzurra è pronta, ricca di stelle e ha l'imbarazzo della scelta per definire i 4 che dovranno puntare a una nuova maglia.

Ci sarà Marcell, a patto che l'infortunio patito nei 100 metri non lo metta ko, ci sarà Filippoma gli altri due posti sono ancora da decidere: se li contendonoa testimonianza della profondità di cui dispone la nostra Nazionale. C'è tempo per decidere.La finale della staffetta 4x100 andrà in scena nella serata dicon partenza programmata alle 19.45Le gare di atletica delle Olimpiadi di Parigi 2024 sono trasmesse in diretta sulla Rai e in streaming su Rai Play. Sono visibili anche sui canali Eurosport, sia via satellite su Sky che sulle piattaforme streaming come Now, Discovery+ e Dazn.