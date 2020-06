Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, nel corso di un'intervista rilasciata alla versione tedesca di GQ affronta diversi temi, tra cui quello dell'omosessualità nel mondo del calcio: "Il buonsenso mi dice che tutti dovrebbero vivere in piena libertà, non ci sono dubbi su questo. Ma non so se consiglierei a un calciatore in attività di fare coming out".



"Spesso sul campo vengono usate certe parole e, tenendo conto delle emozioni che vengono vissute in tribune, non posso assicurare che non finirebbe per essere insultato o denigrato. Non dovrebbe essere così - ha continuato il tedesco - E sono certo che un giocatore, se decidesse di fare questo passo, riceverebbe il sostegno di molte squadre. Ma dubito che questo accadrebbe davanti ai tifosi rivali".



SUL FUTURO - "Nel calcio tre anni è un periodo lunghissimo e la mia intenzione è rispettare il contratto. Allora avrò 33 anni, potrò restare qui, fare altro o chiudere la mia carriera. Ma il mio desiderio è ritirarmi al Real Madrid. Dopo? Mi immagino a fare qualcosa nel settore giovanile, trasmettendo la mia esperienza".



SULL'EUROPEO - "È importante ma lo è anche vincere un’altra Champions, non è una questione di quantità. È un titolo importante e voglio vincere ogni torneo a cui prendo parte, la motivazione è tanta e non credo che lo slittamento di un anno ci penalizzi, anzi. Ci saranno giocatori infortunati che rientreranno e potremo crescere ancora come squadra".