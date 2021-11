Samir Handanovic è in scadenza di contratto a giugno con l'Inter. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il 37enne portiere sloveno può rinnovare l'accordo anche per la prossima stagione, quando potrebbe ricoprire un ruolo alla Buffon facendo da riserva al camerunese Onana, in arrivo a parametro zero dall'Ajax.