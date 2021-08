L'Inter rinvia la ricerca di un erede per Samir Handanovic. Lo sloveno ha 37 anni e sarà titolare anche in questa stagione, la decima a Milano. Intanto i dirigenti nerazzurri monitorano il mercato dei portieri in vista della prossima estate. Quando, senza un rinnovo del contratto o un trasferimento immediato, André Onana si svincolerà a parametro zero dall'Ajax.



Squalificato per doping fino al 4 novembre, il 25enne camerunense scuola Barça è in scadenza di contratto a fine stagione il 30 giugno 2022. Sulle sue tracce c'è pure il Lione, che però non è ancora riuscito a concludere la trattativa per il suo acquisto. Così l'Inter resta in corsa e tiene vivi i contatti con il suo agente, che è lo stesso di Bellerin. Il terzino destro dell'Arsenal, sorpassato dall'olandese Dumfries del PSV Eindhoven nella corsa al dopo Hakimi. Ma questa è un'altra storia.