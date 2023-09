La trasmissione Open Var di Dazn in cui il designatore arbitrale Gianluca Rocchi commenta in diretta gli episodi da moviola più importanti facendo ascoltare gli audio dei colloqui fra abritri e var, tratterà sempre i temi di 7 giorni prima o meglio della giornata precedente a quella in cui andrà in onda la puntata.



Come mai? Proprio Rocchi ha spiegato il perché non sia possibile discutere degli episodi della giornata in corso sebbene al termine dell’ultima gara disputata: "Non possiamo parlare della giornata in corso perché c’è il Giudice sportivo che deve emettere sentenze. Il lavoro sul VAR è molto intenso, ci sono molte clip da ascoltare. Questi ragazzi lavorano bene e hanno diritto di essere valutati nel miglior modo possibile".