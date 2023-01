club saudita della “Super League” (l’equivalente della Serie A italiana). Previsto, inizialmente, per la giornata di oggi (i gialloblu scenderanno in campo, alle ore 16 italiane, contro i rivali dell’Al-Ta’ee)l’Al-Nassr (primo in classifica, con appena un punto di distacco sull’Al-Shabab e sull’Al Hilal) non ha, in questo momento, un posto libero per gli atleti “extra-comunitari”., e, attualmente, sono tutti coperti. In attesa, pertanto, di risolvere questo cavillo burocratico,Soprattutto si sono accesinon tra i più popolari, ma in grado di attrarre campioni grazie alla forza storica dei suoi petrodollari.è ancora tutta da costruire sotto il profilo marketing e ancor di più se parliamo di diritti tv. In occasione della presentazione ufficiale del 3 gennaio scorso (davanti a 25mila tifosi dell’Al-Nassr)ma la vera sfida èUn’attenzione potenziata anche dallaLe immagini del cinque volte Pallone d’Oro, allo stadio dell’Al-Nassr, hanno totalizzato sul profilo Twitter della stella portogheseprovenienti da ogni angolo del pianeta.. La Lega calcio locale, infatti, è già al lavoro perprogetto governativo finalizzato ad una nuova visione economica del Paese (uscendo definitivamente dal legame troppo stretto con il business proveniente dal petrolio).Tornando al mondo del calcio,i. Al momento la Super League non è un prodotto di forte appeal per i broadccaster tv, ma l’area commerciale dell’ente saudita punta a sfruttare al massimo questa opportunità. Un’operazione che potrebbe, da un lato migliorare l’immagine internazionale del calcio saudita, dall’altro valorizzare i migliori talenti locali.