Fernando Orsi, ex portiere tra le altre della Lazio, parla a Radio 24 della situazione in casa Inter: "Non sono la Juve e l'Inter che ci aspettavamo in questo momento del campionato. La Juve dipende da Cristiano Ronaldo, mentre all'Inter manca qualcosa di Conte a livello caratteriale, ma forse è lui ad essere meno affamato di un tempo. Normalmente al termine di una partita così Conte se la sarebbe presa con tutti, come anche dopo la partita di Madrid...".