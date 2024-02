Palermo, il Como gioca ma i rosa vincono: adesso la Serie A non è più impossibile

Alberto Giambruno

Prendete una squadra, il Como, che ha il 67% di possesso palla (contro il 33% del Palermo). Prendete sempre la stessa squadra, con più del doppio dei passaggi effettuati (487 contro 247), maggior precisione nei passaggi (86% contro 72%) e una totale supremazia nel computo dei tiri effettuati (17 contro 7). Sapete chi ha vinto? Non loro.



Questo perchè nel calcio, alla fine, i numeri contano... ma fino ad un certo punto. A volte ad avere la meglio è la voglia di vincere, la fame, la concretezza: tutte qualità che, evidentemente, si sono fatte vive in Sicilia. Per la gioia di chi, fino a poco tempo fa, voleva la testa (calcistica, si intende) di Corini e adesso lo ha eletto a "miglior allenatore del mondo". Sono i risultati a fare la differenza, che vi piaccia o no. E in questo momento danno ragione al tecnico di Viale del Fante.



Una panchina che sembrava traballante e che adesso ha qualche tassello in più, i rosa sono attesi da una delicatissima trasferta contro la Cremonese che dirà tanto sul futuro della squadra e sulle ambizioni di promozione. Poche ore e scopriremo se il torrone di Cremona sarà più dolce del cannolo di Palermo. Almeno per un weekend.