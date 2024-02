Palermo, Ranocchia da impazzire: 3 gol in 4 partite, che impatto

Filippo Ranocchia ha preso in mano il Palermo. Dal suo arrivo il club rosanero ha collezionato 10 punti in 4 partite, battendo due corazzate come il Bari e oggi il Como. Il centrocampista scuola Juve ha trovato il terzo gioiello in appena quattro uscite, diventando sempre più il beniamino di una tifoseria che sogna con un centrocampista che fa la differenza. Un investimento importante da 4 milioni più bonus per un progetto a lungo termine, Ranocchia si è preso il Palermo che sogna la A.