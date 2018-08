Il patron del Palermo Maurizio Zamparini parla a Sky Sport dopo le dimissioni da presidente di Giovanni Giammarva: "In un consiglio di amministrazione dopo le dimissioni del presidente c'è sempre una gestione provvisoria e la De Angeli fa il presidente del CdA, non del Palermo Calcio. n questo momento gestisce la parte amministrativa della società con potere di firma, in attesa della nuova proprietà. Follieri? Finora ha presentato solo un pezzo di carta, come Baccaglini. Campionato? Se non dovesse andare via nessuno avremmo una delle squadre più forti del campionato. La difesa Struna, Bellusci, Rajkovic sarebbe la più forte della Serie B; avere a centrocampo Aleesami, Rispoli, Chochev, Jajalo e Murawski sarebbe un centrocampo forte. Questo Palermo è una delle favorite se rimane così. Cessioni? Secondo Foschi ci sono buone possibilità di cedere Nestorovski, forse anche per Aleesami. Le regole del calcio, però, vanno cambiate altrimenti il mercato sarà sempre più in difficoltà. Stagione? Bisogna vedere i risultati, c'è bisogno che giri primo in classifica come lo scorso anno e poi mantenga questa posizione. Lo scorso anno ha avuto piena fiducia, ma poi è venuta meno con i risultati. Avevamo fatto anche delle scelte per aiutarlo, ma si sono rivelate negative".