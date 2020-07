Intervenuto negli studi di Sportitalia l'ex arbitro Gianluca Paparesta è tornato a commentare sia l'intervento di Kolarov su Lautaro Martinez, sia le polemiche post-gara di Antonio Conte.



FALLO - "Il fallo di Kolarov su Lautaro è un fatto oggettivo. Come dice Conte, anche gli arbitri in questo periodo sono sotto stress, ma resta il fatto che il gol dell'1-1 dei giallorossi andava annullato".



NON GODE DI BUONA STAMPA - "Le lamentele per il calendario? Il tecnico dell'Inter ha ragione: i dati parlano chiaro, i nerazzurri hanno riposato meno rispetto alle dirette rivali e, viste le contingenze, è un dettaglio che sicuramente fa la differenza. Conte è uno che dice quello che pensa: non gode di buona stampa, non si fa volere bene dai giornalisti".