La posizione di Fabio Paratici è avvolta da un alone di mistero. Domani ci sarà la giornata decisiva, il CdA bianconero che potrebbe indirizzare anche il futuro del CFO bianconero, in bilico da diversi mesi. Lui, come gli altri componenti della dirigenza sono in scadenza e da domani tutti avranno più chiaro il loro futuro. Secondo Il Messaggero, la rivoluzione coinvolge tutte le scrivanie e potrebbe tornare una vecchia conoscenza come Javier Ribalta, ex responsabile dello scouting bianconero e ora ds dello Zenit San Pietroburgo.