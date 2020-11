In casa Parma è stato il giorno della presentazione alla stampa anche del centrocampista Juan Francisco Brunetta: "Quando ho avuto la possibilità di venire qui a Parma non ho esitato un attimo. Una società che già conoscevo e dove sono passati tanti grandi giocatori, in un campionato come la Serie A che è competitivo e attraente. Spero di esserne all'altezza e farò di tutto per esserlo. Idolo? Riquelme, come per tutti i bambini argentini. L'ho visto in campo e da lui, che è il mio idolo, ho imparato tantissimo. Il mio obiettivo è quello di essere un calciatore completo e tenace. Mi piace avere la palla tra i piedi e servire i compagni, ma in Europa serve il temperamento".



Sulle sue condizioni fisiche: "Sono contento di aver debuttato, purtroppo appena arrivato ho avuto questo problema del Coronavirus e ho passato un mese complesso".