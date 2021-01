Marcello Carli, ds del Parma, parla nel corso della conferenza stampa di presentazione di D'Aversa del rapporto con Liverani: "Liverani ha pagato una fase difficile ma quello che meritava di pagare più di tutti sono io. Non è colpa di Liverani se ci sono stati questi risultati, mi sento in difficoltà nei suoi confronti e in quelli di tutti. So che dobbiamo lottare, e una figura migliore di D'Aversa non ci può essere. C'è dispiacere ma deve passare in fretta, diamo le energie al mister per dargli possibilità di tirarci fuori. È l'unica persona che può aiutarci. Spero di averlo a Parma a lungo".