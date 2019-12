Il ds del Parma Daniele Faggiano ha parlato in zona mista dopo il successo in casa della Sampdoria, soffermandosi sul mercato: "Quanto conterà la classifica sulle nostre mosse? Al mercato di gennaio ci stiamo già lavorando da tanto nel senso che dobbiamo essere sempre attivi, ma comunque non dipenderà dalla classifica: io, D’Aversa, la società, non lavoriamo guardando la classifica ma lavoriamo per cercare di dare tranquillità e serenità alla società, ai tifosi e alla città perché il Parma stia dove merita. Kucka? Lui è un calciatore che ho voluto fortemente insieme al mister, la società ha fatto grossi sacrifici lo scorso anno per prenderlo e questo forse è passato in secondo piano. Io ho insistito per prenderlo a tutti i costi, Kucka ci ha dato tanto e ci sta dando tanto, è un ragazzo che lavora, si fa volere bene, è dedito al lavoro e si fa volere bene. Non tocchiamo nessuno, se dovesse succedere qualcosa la valuteremo ma i giocatori che abbiamo li vogliamo tenere e li teniamo".