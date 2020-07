Ex di giornata (anche se non è mai sceso in campo con la maglia azzurra) è Alberto Grassi. Il centrocampista del Parma ha parlato prima della sfida contro il Napoli:



"Affrontiamo un momento difficile ma oggi lo farò con il sorriso perché dall'altro lato affronterò degli amici. In settimana non stacchiamo mai, stiamo sempre al centro sportivo. Ma non deve essere un alibi".