Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da esercizi di forza funzionale. La seduta è stata conclusa da un triangolare in porzione ridotta del campo. Jacopo Dezi e Gianni Munari hanno svolto una parte del lavoro con i compagni. Lavoro personalizzato per Amato Ciciretti, Massimo Gobbi, Alberto Grassi e Roberto Inglese. Terapie per Federico Dimarco e Francisco Sierralta.