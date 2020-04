Interpellato sull'idea Juan Musso per la porta dell'Inter, dagli studi di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha replicato così in merito al portiere dell'Udinese e non solo: "Ho saputo che un nome come vice Handanovic può essere Sepe del Parma per l'Inter. Musso è più un primo portiere, non farebbe il secondo. Sepe può essere invece un nome buono".