Parma-Spezia 2-2



Sepe 6: non ha colpe sui due gol, compie qualche intervento non difficile soprattutto nel primo tempo



Pezzella 6: quando riesce prova sempre a spingere sulla sinistra ma Agudelo gli crea problemi in fase difensiva



Gagliolo 6,5: trova il gol dell’1-2 da azione di corner e si fa sempre vedere sui calci piazzati



Iacoponi 5,5: prova a giocare d’anticipo su Nzola e spesso perde duelli importanti



Grassi 5: sacrificato da terzino destro, prende subito un giallo che gli condiziona la gara



Hernani 5,5: sprazzi di buone giocate ma anche alcuni passaggi sbagliati in mezzo al campo



(Dal 7’ s.t. Karamoh 6,5: sfiora il gol appena entrato e il Parma prende coraggio)



Brugman 5,5: spesso lento in regia, perde palloni che mandano lo Spezia in porta



(Dal 7’ s.t. Cyprien 6: tanti calci piazzati insidiosi in mezzo all’area)



Kurtic 5,5: si vede poco in fase propositiva e ci vorrebbe più cattiveria in fase difensiva



(Dal 33’ s.t. Sohm 6: muscoli e corsa negli ultimi minuti)



Kucka 6: bocciato come trequartista, non ha i tempi giusti per il passaggio agli attaccanti; fallisce il gol del pari allo scadere ma segna il rigore decisivo



Gervinho 6: quando accelera mette in difficoltà la difesa dello Spezia



Cornelius 6: lotta sui palloni alti e gioca di sponda, fallisce le poche occasioni che gli capitano; si guadagna il rigore del 2-2





All. Liverani 6: il Parma non merita la vittoria ma la sua squadra non molla e riacciuffa il pareggio