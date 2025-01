Parma-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

L'anticipo dellaoffre un importante scontro per la lotta salvezza: allo Stadio Ennio Tardini si giocaDopo gli impegni europei torna il campionato e il turno si apre con la sfida tra due squadre in piena zona calda di classifica, entrambe a quota 20 punti e in un momento delicato.Solo due punti nelle ultime quattro gare per i ducali di Fabio Pecchia, non stanno meglio i giallorossi di Marco Giampaolo che arrivano da due sconfitte pesanti contro Cagliari (4-1) e Inter (0-4).Tutte le informazioni su Parma-Lecce:

: Parma-Lecce: venerdì 31 gennaio 2025: 20.45: DAZN: DAZN: Suzuki; Vogliacco, Valenti, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Cancellieri, Hernani, Mihaila; Bonny.. Pecchia.: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.. Giampaolo.

- Nel Parma ballottaggio in attacco tra Bonny e Djuric. Nel Lecce saluta Dorgu, c'è Gallo a sinistra in difesa.- La sfida tra Parma e Lecce sarà trasmessa in diretta tv da DAZN tramite l'app su smart tv compatibili e su tutti i televisori collegati a una console di gioco (PlayStation o Xbox), a TIMVISION BOX o a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.Per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, si può attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.- Parma-Lecce sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet e sul proprio pc o notebook.

- La telecronaca di Parma-Lecce su DAZN è affidata a Luca Farina con il commento tecnico di Fabio Bazzani.