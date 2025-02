Parma-Roma formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Dopo il pari contro il Porto i giallorossi vogliono continuare a fare bene in campionato. La Roma dopo una serie di tredici trasferte senza vincere ha trovato due successi di fila in Serie A con Udinese e Venezia. I giallorossi non vincono tre match di fila fuori casa da quasi un anno. A Parma Ranieri non vuole cali di tensione. La squadra di Pecchia è in crisi, ma l’allenatore è stato confermato dalla proprietà. La partita contro la Roma potrebbe segnare il suo destino.Partita: Parma-RomaData: domenica 16 febbraioOrario: 18.00

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Parma-Roma in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Canale Tv: Sky, DaznStreaming: Now, Sky Go, Dazn(4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; Hernani, Keita; Man, Bernabé, Cancellieri; Bonny.. Pecchia.(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Gourna-Douath, Paredes, Salah-Eddine; Baldanzi, El Shaarawy; Shomurodov.. Ranieri.: non ci sarà Dybala nella Roma che punta a tornare contro il Porto. Fuori anche Rensch per uno stiramento all’adduttore, piccolo problema alla caviglia per Pisilli che però sarà convocato. Turnover per Ranieri: possibile esordio dal 1' per Nelsson e Salah-Eddine. Il Parma perde Mihaila per infortunio oltre a Djuric.

: La partita di Serie A con protagoniste Parma e Roma sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4k e Sky Sport (canale 251).: gli abbonati DAZN potranno farlo collegandosi al sito ufficiale della piattaforma e selezionando la finestra dell’evento, oppure utilizzando l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android. Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport’.