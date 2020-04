In un momento così difficile c'è molta gente che grazie alle proprie possibilità riesce ad aiutare chi più ne ha bisogno. Questo è il caso di Luigi Sepe, portiere del Parma, e sua moglie Anna Laura Acampora.



Proprio la moglie del giocatore ha parlato ai microfoni di Metropolis raccontando di un bellissimo gesto compiuto:



“A Torre del Greco abbiamo alcuni immobili in affitto: ai nostri inquilini abbiamo detto di non pagarci per poter pensare con maggiore tranquillità alle loro famiglie. Voglio sottolineare una cosa, ho visto Torre del Greco molto unita in queste settimane, c’è uno spirito di coesione e grande umanità”.