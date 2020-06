Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da attivazione e torellini. L’allenamento è proseguito con un lavoro tattico ed è stato concluso da una partita su porzione ridotta del campo.



Gervinho ha lavorato con i compagni. Roberto Inglese ha lavorato parzialmente con i compagni. Allenamento differenziato per Alberto Grassi, Giuseppe Pezzella e Luca Siligardi.



I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.