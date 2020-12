Urla continue in campo, nervosismo, cartellini gialli inutili e poca concretezza sotto porta. Il Parma di Liverani visto a Crotone è pochissima roba, soprattutto nel primo tempo. Una finale che doveva essere vinta se non ad occhi chiusi quasi, dopo la pesante sconfitta interna contro la Juventus.. Le giornate che precedono il primo match del 2021 (il 3 gennaio contro il Torino) non saranno semplici. Liverani sembra davvero mangiare il panettone, anche se dal Presidente Krause non è arrivato, come suo solito, nessun tweet di conferma del mister ducale. Una cosa è certa: se bisogna cambiare è giusto farlo ora che c’è la sosta per le festività natalizie. E pazienza se non sarà un Natale come tutti gli altri. I tifosi crociati se lo sono già rovinato, pandemia a parte, dopo l’ennesima brutta figura di Crotone.Sotto l’albero quest’anno il Parma mette una vera e propria crisi. 12 punti in 14 partite e vittoria che manca in campionato dal 30 novembre. Da allora sono arrivati tre pareggi e due sconfitte. Ma il dato più allarmante è che i crociati al Tardini non vincono mai e addirittura non riescono nemmeno a trovare la via del gol. I suoi attaccanti sono ancora a secco.. L’anno terribile del 2020 sta volgendo al termine. Ora il calendario di inizio 2021 spaventa i Ducali. Gennaio sarà un mese decisivo per la permanenza del Parma Calcio in Serie A e un aiuto, seppur minimo, potrebbe arrivare dal calciomercato.