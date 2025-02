Pastorello: "Acerbi e De Vrij? L'Inter deciderà ad aprile. La proprietà punta sui giovani, ma per vincere..."

Paolo D'Angelo

49 minuti fa

Federico Pastorello, agente, tra gli altri, di De Vrij e Acerbi, è intervenuto a margine del lancio del 'Pepito Day', la partita di addio al calcio di Pepito Rossi in programma per il prossimo il 22 marzo al Franchi di Firenze, e ha fatto il punto sul futuro dei due difensori centrali dell'Inter. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW:



"Sono due calciatori straordinari che giocano nello stesso ruolo. L'Inter dovrà fare delle valutazioni, entrambi hanno un'opzione di rinnovo a scelta e discrezione della società. Mi risulta che comunque all'Inter siano molto contento dell'andamento di entrambi. Francesco è stato assente due mesi e mezzo ma si è visto al rientro che non ha perso lo smalto. Stefan ha fatto dieci partite una più bella dell'altra, si è confermato di alto livello. C'è anche una questione di età e di nuova politica societaria indirizzata agli investimenti sui giovani. Però è vero anche che i tifosi vogliono vincere campionati e coppe e per quelli servono i campioni, come sono loro due. C'è tempo comunque, penso che una decisione sarà presa a fine aprile".