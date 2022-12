Intervistato da TMW, il noto agente FIFA, Federico Pastorello, ha parlato della storia tra Joao Mario e l’Inter, spiegando come a parer suo sia stato un addio incredibile, visto come oggi il suo assistito riesce ad esprimersi ad alti livelli in una competizione complessa e prestigiosa come la Champions.



“Purtroppo poi si mettono delle croci su determinati calciatori un po' troppo presto e questa è una cattiva abitudine che abbiamo soprattutto in Italia, perché magari in altri paesi hanno un po' più di pazienza nell'aspettare i ragazzi. sono stato a Parigi a vedere la gara di Champions e ha una personalità e una professionalità incredibile in un contesto di altissimo livello. Quando si alza il livello Joao si sente ancor di più a suo agio. E' un ragazzo che si merita tutto ciò che sta vivendo, è un professionista e un ragazzo d'oro. Mi piace tantissimo rappresentarlo: mi rispecchio in lui e lo ringrazio anche pubblicamente per la sua fiducia nei nostri confronti. Lo abbiamo preso in un momento molto delicato della sua carriera, non poteva stare più all'Inter coi tifosi che lo criticavano tantissimo. Ho preso tanti insulti per l'addio di Lukaku quanti attestati di stima per l'aver portato via Joao Mario”.