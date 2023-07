Jorge Mas, proprietario dell'Inter Miami, ha svelato in un'intervista l'entità economica del contratto di Leo Messi in MLS, confermando per la Pulce anche un ruolo extra-campo una volta chiusa la carriera.



"Il contratto di Leo sarà tra i 50 e i 60 milioni di dollari all’anno. Nell’ultimo anno e mezzo ho avuto tante conversazioni con Jorge (il padre di Messi). David ha parlato con Leo, solo di questioni calcistiche, perché giocava. Non volevo mettere nessuno sotto pressione. Abbiamo parlato a Barcellona, ​​​​Miami, Rosario, Doha… Ho passato l’intera Coppa del Mondo in Qatar, guardando l’Argentina. Il contratto Apple è stato molto importante per chiudere l’operazione”.



"Messi può trasformare la MLS in uno dei due o tre campionati più importanti nel mondo. Penso che voglia lasciare il segno, e potrà farlo al di là del calcio. Quando si ritirerà, avrà un altro ruolo nel club. Immagino una vita dopo il calcio per Messi molto simile a quella di David (Beckham ndr) o a quella di Michael Jordan“.