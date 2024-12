Pecchia: "Voglio un Parma battagliero. La Roma con Ranieri ha ritrovato serenità"

Getty Images

, valida per la 17esima giornata di Serie A, che vedrà gli emiliani impegnatie anche su questo si è espresso il tecnico dei ducali: "E' stata una sconfitta pesante, ci ha dato fastidio, ma quest'anno bisogna avere la forza di affrontare la settimana con il massimo dell'entusiasmo e delle energie. Questo è il campionato di Serie A, bisogna gestire i momenti e pensare alla gara di domani".

- Gli emiliani, nel campionato in corso, hanno in più di un'occasione fatto bene contro le big, vincendo contro Milan e Lazio e strappando un punto in casa della Juventus a fine ottobre. La speranza di Pecchia è che i suoi giocatori possano sfoderare un'altra prestazione importante contro un avversario di livello come i giallorossi: "Domani affrontiamo una grande squadra, in un ambiente bellissimo e stimolante, che".

- Infine il tecnico del Parma ha commentato le parole di Sohm, tornando sul: "Nell'ultima partita abbiamo creato tantissimo ed è un peccato perché poi paghi gli errori e perdi le partite. Ma lo spirito c'è stato,".