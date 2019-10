Nicolas Pépé fatica nella sua nuova avventura all'Arsenal, ma non rimpiange il trasferimento. Intervistato da RMC Sport, l'attaccante ivoriano spiega: "Sto avendo un esordio difficile, bisogna dire la verità. Non sono performante ai miei livelli abituali, non è la stessa cosa rispetto ai tempi del Lille o alla partita di Liverpool a inizio stagione. Deve tornare fiducia, ma non sono inquieto: la gente può essere nervosa per le basse statistiche, ma io non lo sono. Devo solo continuare a lavorare perché questo livello è diverso e lo è anche la lingua. È un nuovo campionato per me, serve che mi adatti in fretta e non tarderò di farlo".