Perché il Milan non può più prendere Rashford: cosa dice il regolamento

Rashford o Walker, Walker o Rashford. Il Milan poteva prenderne uno solo; ha sfogliato la margherita, e ha deciso: all in sul difensore del Manchester City, col quale è stato trovato un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto.(ma non è escluso che possa rimanere al Manchester United), per dare priorità a un rinforzo in difesa mettendo in rosa un giocatore di personalità ed esperienza.- Essendo due giocatori con passaporto inglese, per regolamento il Milan poteva tesserare solo uno tra Rashford e Walker: "Per le sole società di Serie A - si legge - fermo restando il rispetto delle vigenti diposizioni di legge in materia di flussi di ingresso di lavoratori stranieri in Italia,. I nuovi calciatori con cittadinanza britannica, ovvero albanese, tesserati in applicazione di quanto precede, potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2024/2025, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall’estero".

- Archiviata la trattativa per Rashford, il Milan sta valutando altri nomi per l'attacco, con l'obiettivo di mettere a disposizione di Conceiçao un giocatore che possa garantire gol e continuità di rendimento.: il messicano è un vecchio pallino e i primi contatti ci sono stati un paio di anni fa, nel frattempo il giocatore ha cambiato agente - oggi è gestito da Rafaela Pimenta - continuando però a segnare a raffica. Ha una clausola rescissoria di 50 milioni, il Feyenoord non vorrebbe venderlo a metà stagione; ma il Milan si prepara per fare un tentativo.