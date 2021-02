Gentile Procuratore,sono uno juventino e non me ne vergogno nonostante il fango che ci viene gettato addosso ogni giorno da tutti, in particolare dagli interisti invidiosi. Ora anche la polemica su Barella che non sta in piedi. So benissimo che Barella è un calciatore dell'Inter ma non capisco perché un Direttore Sportivo di un'altra squadra non possa fare della avances a un giocatore professionista. Ammesso che Paratici abbia davvero contattato il centrocampista dell'Inter quale sarebbe l'illecito commesso? Magari gli ha fatto solo i complimenti per quello che sta facendo in campo; e se anche gli avesse espresso l'interesse a volerlo ingaggiare un giorno che male ci sarebbe? Mi sembra che si faccia sempre un grande baccano intorno alla Juventus solo perché siamo i più forti da sempre in Italia e c'è la corsa alla delegittimazione perenne! Resta il fatto che Barella è un grande calciatore e non c'è nulla di male a sperare che possa un giorno vestire la maglia bianconera! Filippo(le prove) per poter affermare che ci sia stato davvero un contatto tra il Direttore Sportivoche, con riferimento ai calciatori con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione, recita che sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.Rischia l’inibizione prevista dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno!Ma ora passo la palla agli utenti diponendo una domanda di natura tecnico-calcistica: Barella potrebbe lasciare l'Inter oppure rimarrà fedele per tante altre stagioni ai colori neroazzurri?Scopri di piú su Pokerstarsnews.it