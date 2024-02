Perché l'Inter potrebbe giocare 71 partite nella prossima stagione

Vincere aiuta a vincere recita un vecchio mantra del calcio. Ma vincere ed entrare nell'elite del calcio mondiale implica anche dover giocare sempre più partite. Lo sa bene l'Inter che negli ultimi anni sta riuscendo spesso ad arrivare in fondo a tutte le competizioni a cui partecipa. Nella passata stagione, abbandonate presto le velleità scudetto, la squadra di Inzaghi è giunta in finale di Champions League e ha vinto la Coppa Italia. In questa invece la coppa nazionale è sfuggita ma i nerazzurri sono primi in campionato, agli ottavi di Champions League e hanno già messo in bacheca la Supercoppa italiana.



NUOVO TORNEO - Successi che hanno incrementato la fama del club e lo stanno portando costantemente tra i primi al mondo. Grazie a questi risultati, l'Inter si è già qualificata al Mondiale per Club 2025, la nuova manifestazione che si giocherà ogni quattro anni con 32 squadre partecipanti e premierà di fatto la miglior squadra di club del pianeta.



I NUMERI - Il torneo si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025 e metterà in palio più di 2,5 miliardi complessivi. Chi dovesse arrivare fino in fondo, disputerà altre 7 partite dunque che si andranno ad unire al già ingolfato calendario consueto. Oltre al campionato, alla Coppa Italia e alla rinnovata e ingrandita Champions League, e qualora dovesse far strada ovunque, l'Inter potrebbe giocare la bellezza di 71 partite ufficiali nella stagione che - è bene ricordare - dopo l’Europeo in Germania.