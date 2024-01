Perché Osimhen può andare via dal Napoli

Le parole dispaventato i tifosi del Napoli: “Ho già deciso, a fine stagione farò il prossimo step in carriera”. La Premier League chiama, l’attaccante risponde: “Il campionato inglese è il top”. Sul tavolo del Napoli non sono ancora arrivate proposte, ma questa potrebbe davvero essere l’ultima stagione di Osimhen in azzurro.- Due giorni prima di Natale Osimhen ha firmato il rinnovo fino al 2026 col Napoli.. Dietro a questo rinnovo potrebbe esserci un patto tra giocatore e club, una sorta di compromesso per il quale Osimhen non è andato via a zero e farà incassare una cifra importante al Napoli, e in cambio la società lo libererà se il giocatore dovesse decidere di andare via.- In questi giorni Osimhen è impegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria: ha segnato nella gara d’esordio contro la Guinea Equatoriale giocando tutta la partita, poi è partito titolare anche contro la Costa d’Avorio uscendo nei minuti finali e ha giocato l’intera gara contro la Guinea-Bissau.. Osimhen ha totalizzato 8 gol e 3 assist in 18 partite stagionali, prima di partire per la Coppa d’Africa ha saltato l’ultima gara del Napoli contro il Monza per squalifica.