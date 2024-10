Perché Spalletti ha convocato Lucca in Nazionale

Getty Images

Nell'ultima giornata di campionato si è fermato. L'attaccante della Fiorentina è partito titolare nella vittoria in casa contro il Milan ed è rimasto in campo per tutta la partita; protagonista assoluto delmatch con un rigore sbaglito, una traversa, un assist e due gol annullati.che potrebbe costringerlo a lasciare il ritiro della Nazionale dopo essere stato convocato da Spalletti.- Situazione da monitorare, ma intanto il ct ha chiamato un altro attaccante. Si tratta di Lorenzo Lucca, che torna in azzurro sette mesi dopo la prima volta in occasione delle amichevoli negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador., che tra campionato e Coppa Italia ha già segnato cinque reti e ora potrebbe debuttare con la Nazionale: a marzo scorso era stato convocato, ma non è mai sceso in campo né andato in panchina.

- Ecco l'elenco completo dei convocati dell'Italia in vista delle due partite di Nations League contro(giovedì 10 ottobre) e(lunedì 14).: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham).: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham).

: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle).: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).