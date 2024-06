Perché Zirkzee non è stato convocato per gli Europei 2024

ANP/AFP via Getty Images

Un po' a sorpresa, il ct del'Olanda Ronald Koeman ha escluso Joshua Zirkzee dalla lista dei convocati per l'Europeo in Germania che si giocherà da venerdì 14 giugno al 14 luglio. L'allenatore ha spiegato così il perché non ha portato l'attaccante: "Se fosse stato in forma avrebbe avuto una chance", ha detto riferendosi alla lesione ai flessori rimediata nella trasferta di Napoli a metà maggio, poco prima dell'annuncio delle convocazioni.I NUMERI DI ZIRKZEE - Nell'ultima stagione Zirkzee è stato uno dei trascinatori del Bologna di Thiago Motta verso la storica qualificazione alla prossima Champions League: 12 gol e 7 assist in 37 partite tra campionato e Coppa Italia; reti importanti e decisive come quelle a San Siro contro Inter e Milan, e sempre in trasferta contro Lazio e Atalanta. Gol e assist a Roma con i giallorossi e altri due passaggi decisivi in Coppa Italia contro l'Inter. Zirkzee rappresenta l'attaccante moderno sul quale vuole puntare il Milan, deciso a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni.

- L'Olanda è stata inserita in un girone di ferro,. Tra i convocati degli Oranje ci sono quattro giocatori della Serie A: de Vrij e Dumfries campioni d'Italia con l'Inter, Koopmeiners (Atalanta) e Reijnders (Milan). Oltre a Zirkzee, assente anche De Roon dell'Atalanta per infortunio.