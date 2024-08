Perisic-Gattuso, è rottura: cos'è successo e dove può andare ora l'ex Inter. Spunta una big

AFP via Getty Images

Scontro tra Ivan. Giocatore e allenatore dell'si stanno confrontando da settimane e, nelle ultime ore, sono arrivati al muro contro muro. Tutto è nato alla vigilia della trasferta contro il, poi pareggiata 1-1,Oltre all'ex Inter, anche Emirè stato multato dal club ed escluso per una partita di Conference League. Bandiera e leader dell'Hajduk, Perisic ha commentato sui suoi social la decisione del club: "Oggi è una partita importante e non voglio disturbare la tranquillità dei ragazzi e della società, attirando l’attenzione su di me. In bocca al lupo a tutta la squadra,o", ha scritto.

A fare luce sulla rottura tra i due è il portale croato SportSport.ba. Reduce da alcuni giorni in cui si era mostrato insofferente, Perisic in allenamento ha avuto uncon Gattuso. I giocatori si sono quindi spostati in palestra per fare gli esercizi, allora l'allenatore ha spedito un suo assistente per farlo venire nel suo ufficio per parlare. Il giocatore però si è, dicendo che lo avrebbe fatto solo dopo aver finitoche stava facendo. Gattuso non ci ha visto più, è andato in palestra e l'hadavanti a tutta la squadra.

Dopo la gara, alla quale il croato non ha partecipato, Gattuso ha dato la sua versione: "Se qualcuno non vuole restare allora devo rispettare il resto della squadra, e nello spogliatoio ci sono delleche vanno. Gli ho dato la possibilità di giocare, 20 minuti, 35 minuti, 65 minuti. Se un giocatore esprime il desiderio di andarsene, ciò può portare a pensieri sbagliati.i". I tifosi in realtà hanno già sentenziato: non vogliono più l'ex Tottenham che era rientrato in patria per riprendersi dal duroche aveva patito. I suoi social sono stati bersaglio di, motivo per cui Perisic ha deciso di disattivare i

Ma non è tutto perché, secondo un altro portale croato, 24sata.hr, a lusingare Perisic ci sarebbe l'interesse deldi Hansiche lo ha allenato al. Per assicurarsi l'esterno, basta pagare lache gli permetterebbe di svincolarsi subito.