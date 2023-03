Erano passati sette anni l'ultima volta che Paul Pogba aveva giocato con la maglia della Juve. Ieri, il francese è entrato nel secondo tempo del derby vinto contro il Torino. Venticinque minuti per mettersi finalmente alle spalle più di dieci lunghi - lunghissimi - mesi durante i quali ha combattuto con infortuni e ricadute.persa 0-4 contro il Liverpool; era il 19 aprile 2022.Pogba aveva una voglia matta di tornare in campo: quando Allegri ha guardato la panchina era lì che fremeva, non vedeva l'ora di alzarsi; poi Max l'ha chiamato e Paul ha tirato fuori un sorrisone dei suoi.. Lo Stadium si alza in un'ovazione, e dieci minuti dopo Paul cerca il gol calciando in porta di sinistro. Pallone respinto da Singo, ma poco male; è il segnale che Pogba c'è, è tornato.Personalità a servizio della squadra, entra lui e la Juve si prende il derby; Danilo e Bremer segnano due gol in dieci minuti, Paul carica i compagni e i bianconeri si portano a casa i tre punti.. Quella volta - 21 maggio 2016 - rimase in campo tutti i 120 minuti della finale di Coppa Italia contro il Milan, stavolta è entrato nella ripresa facendo meno di mezz'ora. Ma è solo l'inizio.