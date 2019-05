Bepi Pillon, allenatore del Pescara, parla in conferenza stampa prima della sfida contro il Venezia, che può garantire i playoff agli abruzzesi: "Avremmo messo la firma per arrivare in questa situazione in questo momento del campionato. Di strada ne abbiamo fatta, siamo lì e bisogna tagliare il traguardo. Non mi piace parlare prima del tempo, quindi dobbiamo lottare e sabato sarà una partita importante. Non possiamo entrare in campo molli, loro entreranno con la forza della disperazione. Voglio carattere, determinazione e squadra. Quando siamo squadra ce la giochiamo contro tutti, se andiamo da soli non siamo in grado di farlo. Kanouté non ha i 90 minuti nelle gambe, dalla prossima sarà pronto per essere impiegato dal primo minuto. Sono convinto del mio lavoro, tengo molto a questa maglia".