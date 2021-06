Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto a Rete 8: "Non stiamo dormendo ve lo assicuro e nei prossimi giorni decideremo chi sarà il direttore sportivo e l'allenatore. Oddo? Credo che non c'entri nulla con la nostra panchina. Di Giuseppe? Ho incontrato varie persone per il ruolo di ds, è un profilo molto valido, ma non ci ho parlato. Inoltre siamo al lavoro sui rinnovi e i contratti in essere con alcuni che vanno rivisti. Alcuni giocatori poi non hanno la testa per restare in Serie C e noi abbiamo bisogno di gente di categoria che voglia giocare con questa maglia addosso. Abbiamo le idee abbastanza chiare, ma ci siamo presi qualche giorno in più in attesa della fine dei campionati. Girone? Quello B non è più facile di quello C, ha caratteristiche diverse, ma ci sono squadre molto attrezzate. A prescindere da questo dobbiamo allestire una squadra che sappia calarsi in questa realtà, chi pensa di essere più forte degli altri non serve a nulla".