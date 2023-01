Il mercato entra nel vivo e si susseguono le indiscrezioni, con il destino di molti giocatori ancora in bilico. Si scalda anche Rafaela Pimenta, agente tra gli altri anche di Denzel Dumfries e Paul Pogba, due pezzi grossi della Serie A. L'agente brasiliana ha parlato ai microfoni di Rai Sport, lanciando importanti dichairazioni proprio a proposito dei due giocatori di Inter e Juve.



DUMFRIES - Interrogata sul futuro di Dumfries, richiesto dalla Premier, la Pimenta ha spiegato: "Denzel ha disputato dei grandi Mondiali, penso che all'Inter siano contenti. Oggi è un giocatore dell'Inter, ha i colori nerazzurri nel cuore, poi vedremo cosa succederà". Una dichiarazione che da una parte sottolinea come l'esterno si trovi bene alla Pinetina, ma dall'altra lascia aperti gli scenari di mercato.



POGBA - Alla domanda riguardante la situazione di Paul Pogba, ancora in attesa di tornare al meglio con la Juve, l'agente ha aggiunto: "Quando ha capito che non avrebbe giocato i Mondiali ha passato dei momenti molto brutti. Quasi come un lutto. Gli sono stata vicino, ma poi ha reagito da campione. Ora è pronto ad una stagione da protagonista con la Juve". Non manca dunque l'ottimismo, su una possibile svolta nella stagione fin qui in ombra di Paul Pogba.