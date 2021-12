Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli, parla ad Alto Adige: “Siamo una neopromossa e nonostante il brillante avvio di stagione, il nostro obiettivo resta la salvezza. Io sono partito con l'obiettivo di superare il mio record di cinque gol in campionato e sono già avanti per cui adesso mi auguro di arrivare in doppia cifra”.



SULL’INTER - “Mi è già capitato di affrontarla, durante la partita pensi solo alla squadra per cui giochi. Finito il match, mi assalgono i pensieri e mi ha fatto effetto rivedere quei colori. Il futuro? Sono qui in prestito e ovviamente spero di tornare dall'Inter per restarci definitivamente”.