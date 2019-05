Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante dell'Inter, quest'anno in prestito al Frosinone, Andrea Pinamonti, ha parlato delle scelte per il suo futuro e della possibilità di tornare in nerazzurro.



Tifa Inter fin da bambino, è dell’Inter: felice per la Champions?

"Felicissimo. Non ho visto la partita con l’Empoli purtroppo, ma se lo meritano"



Come centravanti ha studiato da Icardi, giusto?

"Mauro è stata una delle mie fortune. Tanti dicevano che all’Inter stavo perdendo un anno perché non giocavo mai, io però ho sempre detto che non era vero perché l’ho passato ad allenarmi con dei campioni, lui in primis. Mi ha dato tanti consigli, mi ha insegnato cose che mi mancavano".



E poi con un’altra prima punta si trova bene. Non è che in futuro lei e Mauro…"Non so, me lo auguro, sarebbe bello ma ora è difficile dirlo. Posso solo dire che mi farebbe assolutamente piacere tornare all’Inter. Ritroverei anche Skriniar, un amico. Essere marcato da uno così ti fa capire trucchi che contro un altro magari non avrei mai appreso"