L’allenatore del, Stefanoha parlato a Dazn nel post-partita della sfida vinta per 4-0 contro il Napoli."La vittoria è solo il primo passo. Ho sentito tante cose, ma abbiamo altre 9 partite e dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Abbiamo buttato delle opportunità, con errori che non devono più accadere"."Qualsiasi risultato non condizionerà mai le due partite di Champions. Darà modo a me e al mio staff di vedere situazioni più o meno positive. Quello sarà uno scontro equilibrato e si affronteranno due squadre forti. In campionato il Napoli è stato più bravo di noi. La stagione sarà positiva se il prossimo anno la rigiocheremo la Champions"."Si è aperto sull'adduttore. Aperto... diciamo che ha avuto un fastidio. Ho preferito non rischiarlo e ho fatto un bel cambio con Saelemaekers ed è andata bene, lui non voleva uscire"."Avevo deciso di giocare a 4 contro il Napoli già prima dell'Udinese. Poi ora è facile dire che il cambio di sistema ci ha fatto vincere. In un momento di difficoltà ho cambiato, i giocatori lo sanno e si sono fatti trovare pronti"."Sicuramente la vittoria di oggi ci dà fiducia, ma saranno partite diverse. Non è che perché oggi abbiamo vinto 4-0 che il Napoli ha perso le sue certezze""Abbiamo avuto un mese di gennaio che ci ha tolto sicurezze. Ci siamo un po' disuniti, ma solo i top club riescono a fare bene sia in campionato che in Champions e probabilmente la coppa ci ha tolto lucidità in campionato"."Non è mai andato via. Ha fatto due gol, uno da punta centrale e uno partendo largo. Ha un potenziale incredibile e diventerà un campione".