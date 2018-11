L'operazione continuità è alla base delle scelte di Stefano Pioli in vista della gara contro il Frosinone. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la Fiorentina si presenterà allo 'Stirpe' con Gerson a centrocampo e il rientro di Pjaca in attacco. Lafont a difendere la porta, davanti a lui Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi; reparto di mezzo completato da Veretout e Benassi; Chiesa e Simeone davanti insieme al croato.