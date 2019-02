Andrea Pirlo commenta il momento di Paulo Dybala e la sua "fuga" verso gli spogliatoi nel finale di Juventus-Parma: ​"La società parlerà con lui e verrà ripreso, senza dubbio. In estate via? Dipende dalle necessità della società. Sicuramente la Juve cercherà un centravanti, perché Mandzukic avrà un anno in più e Ronaldo lo stesso", le parole dell'ex centrocampista della nazionale a Sky Sport. "Qualcuno potrebbe essere sacrificato - continua Pirlo -, potrebbe essere Dybala o Douglas Costa. Qualcuno deve fare lavoro difensivo. Ronaldo non lo fa, quindi lo devono fare gli altri due, non puoi difenderti in otto. A volte lo fa anche Cristiano Ronaldo, ma Cristiano è Cristiano. L'anno scorso lui era Dybala il numero uno e quest'anno c'è Cristiano Ronaldo, se ti pesa una cosa del genere vuol dire che non sei intelligente".